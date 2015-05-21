Edirne Valisi'nin Can Yücel yasağı sokakta delindi

Mescid-i Aksa baskınına kızıp Edirne Büyük Sinagogu’nu Musevi yurttaşlara kapatmaya kalkışan Edirne Valisi Dursun Şahin’in yasakladığı, Can Yücel’in şiirlerinden uyarlanan ‘Can’ adlı tiyatro oyunu sokakta sahnelendi.

Mimar Kemaleddin Kültür ve Tiyatro Salonu’nda sahnelenmesi planlanan ancak valiliğin metni ‘uygun görmeyerek’ sahne vermediği oyun, CHP’li Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın teklifi üzerine trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’nde seyirciyle buluştu.

DHA'da yer alan habere göre, tiyatronun yönetmeni ve tek oyuncusu Kemal Kocatürk, durumu “Bazen sokağa da ihtiyaç vardır. Sokağın dili de iyidir. Can Yücel gibi bir adam da sokağa çok yakışıyor. Bazıları bizi zoraki olarak sokağa bıraktı. Can baba zaten sokak diliyle konuştuğu için milli eğitim kendisini argo bulmuş, hem de siyasi bulmuşlar. Sanki siyasi olmak suçmuş gibi” sözleriyle değerlendirdi.

Yaklaşık 1000 kişi izledi

Tek kişilik tiyatro oyununda sahneye kırmızı bir merdivenle çıkan Kocatürk’ü aralarında Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan’ın da bulunduğu yaklaşık 1000 kişinin ilgiyle izledi.