PEN'den Edirne'deki Can Yücel yasağına: Bu bir baskı ve şiddet olayıdır!

PEN Türkiye Genco Erkal’ın Can Yücel’in şiirlerinden uyarladığı CAN isimli tiyatro oyununun Halk eğitim Merkezi'nde sahnelenmesinin Edirne Valiliği’nce "uygun görülmemiştir" diye yasaklanmasına tepki gösterdi. Oyunu yöneten Kemal Kocatürk daha önce "Bizden oyunun metnini elimizde olsun diye istediler. Böyle bir şey 12 Eylül dönemlerinde olurdu" demişti. PEN Türkiye’den yapılan açıklamada ise, “Sanatlarıyla ve yazılarıyla varlık göstermiş, değer oluşturmuş sanatçı ve yazarların iktidar yandaşlarınca hedef gösterilip tehdit bombardımanına tutulmalarını kınıyoruz” ifadeleri kullanılıyor.

PEN Türkiye'nin resmi sitesinde yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“Son günlerde kültür ve sanat dünyamıza şimdiye dek görülmemiş bir açık şiddet uygulanmaktadır. Daha önce Türkiye'nin çeşitli illerinde defalarca temsil edilmiş, Can Yücel'in şiirlerinden oluşan CAN oyununun Edirne Valiliği'nce yasaklanması kabul edilmez bir baskı ve şiddet olayıdır. Yine bugüne dek sadece sanatlarıyla ve yazılarıyla varlık göstermiş, değer oluşturmuş sanatçı ve yazarların iktidar yandaşlarınca hedef gösterilip tehdit bombardımanına tutulmalarını kınıyor, tehdit ve baskıyla korkutulmaya çalışılan yazar ve sanatçıların yanında olduğumuzu bildiriyoruz.”

Edirne Valiliği dört yıldır Kemal Kocatürk’ün yönetmenliğinde sahnelenen CAN adlı oyunu “uygun görülmemiştir” diyerek yasaklamıştı.

OdaTv'de yer alan habere göre, yasakla ilgili konuşan Kocatürk "Bizden oyunun metnini elimizde olsun diye istediler. Böyle bir şey 12 Eylül dönemlerinde olurdu. Valilik oyun metnini ne yapacak. Ben aynı oyunu iki yıl önce de Edirne'de oynadım, hiçbir sorun çıkmadı, şimdi yasaklıyorlar" ifadelerini kullandı.