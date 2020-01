Edirne Valiliği, Can Yücel oyununu yasakladı!

Edirne Valiliği Can Yücel’in şiirlerinden uyarlanan ve Genco Erkal'ın uyarladığı 'CAN' isimli tiyatro oyununu “uygun görülmemiştir” diyerek yasakladı.

Can Yücel’in şiirlerinden Genco Erkal’ın uyarladığı tek kişilik oyunu 4 yıldır Kemal Kocatürk yönetiyor ve oynuyor.

Yasakla ilgili Oda TV'ye değerlendirmelerde bulunan Kemal Kocatürk, "Bizden oyunun metnini elimizde olsun diye istediler. Böyle bir şey 12 Eylül dönemlerinde olurdu. Valilik oyun metnini ne yapacak. Ben aynı oyunu 2 yıl önce de Edirne'de oynadım, hiçbir sorun çıkmadı, şimdi yasaklıyorlar" dedi.

İlerihaber'de yayımlanan habere göre, konuyla ilgili Valiliğe itiraz edeceklerini söyleyen Kocatürk, "Şu an yoldayım. Oyunu Uşak'ta oynadık, dönüyoruz. Yasağa karşı girişimde bulunacağız" diye konuştu.

Valilik ise yasaklama gerekçesinde şöyle dedi:



“20 Mayıs 2015 Çarşamba günü Müdürlüğünüz Mimar Kemalettin Kültür ve Tiyatro Salonu’nda Edirne Gençlik Kültür Evi tarafından sergilenmek istenen 'CAN' isimli tiyatronun metni incelenmiş olup, sergilenmesi uygun görülmemiştir.”