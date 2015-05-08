T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Edirne Valiliği, Can Yücel oyununu yasakladı!

Edirne Valiliği 4 yıldır oynayan Can Yücel oyununu 'uygun' görmedi

08 Mayıs 2015 15:13

Edirne Valiliği Can Yücel’in şiirlerinden uyarlanan ve Genco Erkal'ın uyarladığı 'CAN' isimli tiyatro oyununu “uygun görülmemiştir” diyerek yasakladı.

Can Yücel’in şiirlerinden Genco Erkal’ın uyarladığı tek kişilik oyunu 4 yıldır Kemal Kocatürk yönetiyor ve oynuyor.

Yasakla ilgili Oda TV'ye değerlendirmelerde bulunan Kemal Kocatürk, "Bizden oyunun metnini elimizde olsun diye istediler. Böyle bir şey 12 Eylül dönemlerinde olurdu. Valilik oyun metnini ne yapacak. Ben aynı oyunu 2 yıl önce de Edirne'de oynadım, hiçbir sorun çıkmadı, şimdi yasaklıyorlar" dedi.

İlerihaber'de yayımlanan habere göre, konuyla ilgili Valiliğe itiraz edeceklerini söyleyen Kocatürk, "Şu an yoldayım. Oyunu Uşak'ta oynadık, dönüyoruz. Yasağa karşı girişimde bulunacağız" diye konuştu.

Valilik ise yasaklama gerekçesinde şöyle dedi:

“20 Mayıs 2015 Çarşamba günü Müdürlüğünüz Mimar Kemalettin Kültür ve Tiyatro Salonu’nda Edirne Gençlik Kültür Evi tarafından sergilenmek istenen 'CAN' isimli tiyatronun metni incelenmiş olup, sergilenmesi uygun görülmemiştir.”

ETİKETLER

edirne valiliğican yüceloyuncanyasak

İlgili Haberler

Can Yücel'e öldükten sonra şiir yazdırdılar

Can Yücel’in kızı Su Yücel’in verdiği bilgiye göre Can Yücel hiç 'Her Şey Sende Gizli' adlı bir şiir yazmadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24