Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Altun: Sınır kapıları kapatılmalı

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun , "Sınır kapıları derhal kapatılmalıdır. Şehre giriş-çıkış kısıtlaması, toplumsal hareketliliğin azaltılması, en az 14 gün süre ile sokağa çıkma kısıtlaması ile virüsün yayılmasını azaltacak, durduracak önlemler hızla hayata geçirilmelidir" dedi.

Altun, Covid-19'un sağlık çalışanları adına meslek hastalığı sayılması yönünde, bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Edirne Tabip Odası'nın sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Dr. Altuğ, sınır kenti Edirne başta olmak üzere bütün sınır kapılarının kapatılmasını istedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Altun, "Temaslıların nerede ve nasıl izole edildiği şu an bilinmiyor. Çünkü bu gidişle bakıldığında temaslı sayısının 10 binlere yansıyacak rakamlarda olduğunu biliyoruz. Bu rakamlara ne yurt yeter ne de başka kuruluşlar. Bölgemizde, son iki hafta içerisinde gebe ve çocuklardaki vaka sayılarında ciddi bir artış mevcut. Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde günlük vaka sayıları 10'un altına düşmüyor. Bireylerin ek hastalığının olması ölüm oranlarını da arttırıyor. Hâlâ test sayılarımız çok düşük, test sayılarının arttırılması, özellikle temaslılara mutlaka testlerin yapılması son derece kıymetlidir" dedi.

"İçinden çıkılamaz bir süreç bizi bekliyor"

Dr. Altun, salgının bu şekilde yayılması durumunda Edirne de dâhil bütün ülkede kasım ayının sonunda sağlık kurumlarının kilitlenmiş olacağını söyledi. Altun acil olarak yapılması gerekenleri ise şöyle özetledi:

"Bir sağlık çalışanının hasta olması durumunda onunla temasta olanların en az bir hafta süreyle testleri negatif olsa bile karantinada kalması gerekir. Dolayısıyla burada hem sosyal hayatın kısıtlanmasına yönelik yapılacaklar hem sınır kapılarının kapanması hem de test oranlarının arttırılmasıyla birlikte bu süreç daha sağlıklı yürütülebilir. Sağlık kurumlarının kilitlenmesinin önüne geçilmesi gerekir aksi halde içinden çıkılamaz bir süreç bizi bekliyor gibi görünüyor."

"Gerçek ölüm oranları daha fazla olabilir"

Bakanlığın verdiği ölüm oranları ile geçmiş yıllarda aynı dönemde gerçekleşen ölüm ortalamaları arasında büyük farklar olduğunun altını çizen Dr. Altun, bakanlık verilerinde İstanbul'da 25 Ekim dahil olmak üzere Covid-19'a bağlı ölüm sayısının 3 bin 253 olduğunu aktararak gerçek ölüm sayılarının daha fazla olduğuna ilişkin veriler olduğunu söyledi.

Altun "9 Kasım 2020'de yayımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine dayanarak yapılan çalışmaya göre, 12 Mart-4 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul'da 2015-2019 ortalamasına kıyasla toplam 8 bin 456 ek ölüm gerçekleştiği" ifadelerini kullandı.

"Edirne'de vakalar yükseliyor"

Bir sınır kenti olan Edirne'de vakaların hızla yükseldiğini söyleyen Altun sınır kapılarının kapatılması önerisinde bulunarak şunları söyledi:

"Sınır kapıları derhal kapatılmalıdır. Şehre giriş-çıkış kısıtlaması, toplumsal hareketliliğin azaltılması, en az 14 gün süre ile sokağa çıkma kısıtlaması veya yasağı sosyal devlet ilkesine uygun olarak, temel, zorunlu ve acil mal, hizmet üreten işler dışında tüm işlerde çalışmaların durdurulması olmak üzere virüsün yayılmasını azaltacak, durduracak önlemler hızla hayata geçirilmelidir."