Edirne Eczacı Odası'ndan ilaç stoğu açıklaması: Bulgarların talep ettiği ilaçlar, stoklarda sorun olanlar değil

Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, Bulgaristan’dan gelen vatandaşların ilaç taleplerinin ilaç stoklarını etkilemediğini söyledi. Kılıçcıgil, “Bulgar vatandaşların talep ettiği ilaçların stoklarda sorun olan, Türkiye genelinde yok olan ilaçlar olmadığını” söyledi.

Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil; Türk lirasının değer kaybetmesi ile Bulgaristan’dan kente gelen vatandaşların ilaç taleplerinin, ilaç stoklarını etkileyip etkilemeyeceği konusunda açıklama yaptı.

Bulgaristan vatandaşlarının aldığı ilaçların Türkiye’de stok sorunu yaşanan ilaçlardan olmadığını söyleyen Kılıçcıgil, şöyle konuştu:

“Bölgemizde özellikle Türk lirasının değer kaybetmesinden dolayı iğneden ipliğe, deterjandan, gıda takviyesi ürünlere, kozmetik malzemelere, belli oranda ilaçlara yoğun bir talep yaşanıyor. Malum şu anda Türkiye'de ilaç konusunda genel bir sıkıntı yaşanıyor ama bölgemizde şu anda onunla ilgili ciddi boyutlara ulaşacak bir sıkıntı söz konusu değil.”

Bulgar vatandaşlarının aldığı ilaçların Türkiye’de temin sorunu yaşanan ilaçlardan olmadığını belirten Kılıçcıgil şunları söyledi:

“Zaten bunlar olmayan ilaçlar ve ithal kalemler yüksek oranda da reçete ile satışı olan ürünler. Vatandaşımızın reçetesi ile ulaştığı ürünler. Bu dönemde Bulgar vatandaşların Edirne'ye olan ilgisi döviz kurunun oldukça yüksek olmasından kaynaklı. Özellikle bölgede bu gıda takviyelerine, bağışıklık sistemini destekleyecek ürünlere malum dünyada da satılan dermo kozmetik ürünleri var, onların da fiyatları Türkiye'de oldukça ucuzladı. Bulgar vatandaşları kendi ülkelerinden değil, bunları Türkiye'den almayı tercih ediyorlar. Bunun yanında ufak tefek tabii ki birkaç ilaç da kullanıyorlar. Onların sağlık sisteminin bozukluğundan kaynaklı onların oralarda bulamadığı ilaçlar var. Onları da bizden temin ediyorlar. Onlar bizim için stoklarımızda sorun olan Türkiye genelinde yok olan ilaçlar değil.”

Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşı Zeynep Çakır ve kız kardeşleri alışveriş için girdikleri eczaneden aldıkları ilaçların genellikle ağrı kesici ve soğuk algınlığı ilaçları olduğunu belirterek “Baş dönmesi için ilaç alıyorum. Onlar zaten reçetesiz bir şey vermiyorlar. Reçetesiz ne veriyorlar onu alıyoruz” dedi. Çakır, Bulgaristan’da bir ağrı kesici ilacın 5 leva, yani 50 TL olduğunu, Türkiye’de ise 5 lira olduğunu kaydetti.

Bulgaristan vatandaşı olan Neriman Çakır da aldıkları ilaçların reçetesiz olan ilaçlar olduğunu söyleyerek memnun olduklarını ifade etti.