Edirne'de tava ciğerine yüzde 12 zam geldi

Edirne'de Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı işletmelerde kentin meşhur lezzeti tava ciğere gelen zamla, ciğerin porsiyonu 28 lira oldu.



Oda söz konusu zam talebini köftede kabul etmezken, fiyat üzerinde söz sahibi bir diğer kuruluş olan Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) ise henüz üyeleri için zam kararı almadı.

'Zam yapmadan önce tüm girdileri kontrol ediyoruz'

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, talebin odaya üye olan işletme sahiplerinden geldiğini söyledi. Zıpkınkurt, en son 1 yıl önce zam yapılan ciğerde girdi maliyetlerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bizim verdiğimiz fiyat tavan fiyat. Serbest piyasa koşularında arkadaşlarımız bu fiyatı alabilir ama daha aşağı da uygulayabilir, en üst rakamı da uygulayabilir.



Yani arz, talep meselesi bu. Köftede henüz bir talep yok bize gelen. Tabi bunlar et fiyatlarıyla alakalı, et fiyatlarında bir yükselme olursa bununla ilgili köfteciler de fiyat tarifesi isteyecektir."

Esnaf Birliği: Talep gelirse biz de fiyat artışı veririz

Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz ise birliklerine bağlı işletmelerde henüz fiyat zammı uygulamadıklarını söyledi.

Cingöz, şunları kaydetti: "Ciğerdeki fiyat artışı konusu zaten 2 aydır Edirne'nin gündeminde vardı. Bir ara fiyat tarifesi almadan da bazı arkadaşlar ciğer fiyatlarını arttırdılar. Bize şu ana kadar yapılan müracaatları biz onaylamadık. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın da geçen hafta ciğere fiyat zammını onayladığını öğrendik.



An itibariyle bu gelişmeden sonra bu ayki yönetim kurulu toplantısına ciğerle ilgili artış talebi gelirse biz de bu zammı vermek zorundayız. Sonuç olarak ETSO'ya kayıtlı olan ciğerci esnafıyla Esnaf Odaları Birliği'ne kayıtlı olan ciğerci esnafının girdi fiyatları arasında bir fark yok. Eğer onlar girdi fiyatlarından dolayı bu fiyatı vermişse bizim de vermek zorunda olduğumuzu düşünüyorum." (DHA)