Edirne'de sığınmacıları takip ettikleri sırada gözaltına 9 gazeteciden 8'i serbest bırakıldı

Edirne'de sığınmacıları takip ederken dün gözaltına alınan dokuz gazeteciden sekizi serbest bırakıldı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Edirne’de haber takibi yaptığı esnada gözaltına alınan 9 gazeteciden 8'inin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

"Sınır ihlali bahanesi ile gözaltı, basını sindirme aracı olarak kullanıldı"

MLSA avukatları Zelal Pelin Doğan ve Mustafa Murtezaoğlu gazetecilerin yasaklı bölgeleri bilme gibi bir yükümlülükleri bulunmadığını belirterek, "Niyetleri mülteci krizini dünyaya duyurmak olan gazetecilerin sınır ihlali bahanesi ile gözaltına alınması basın özgürlüğüne yönelik sindirme ve baskı aracı olarak kullanılıyor” dedi.

MLSA Eş-Direktörü avukat Veysel Ok ise birçok haber kanalının sığınmacıların sınırı geçme sürecini canlı yayınladığını hatırlatarak, gözaltıların halkın haber alma hakkını ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu söyledi. Ok, “Gazeteci arkadaşlar yasak bölgeye girdikleri ve burada çekim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınıyor. Ama yasak bölgeye binlerce mültecinin girmesi için hükûmet yönünden bir teşvik söz konusu. Gazeteciler, haber yapma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkını kullanıyor, kamusal bir görev yapıyor” diye konuştu.

Rûdaw TV çalışanlarının bugün ifade vermesi bekleniyor

İki gün önce gözaltına alınan Rûdaw TV muhabiri Rawin Sterk ve kameramanı Mehmet Şirin Akgün'ün de bugün ifade vermesi bekleniyor. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla soruşturma yürütülen Rawin Sterk ile ilgili işlem yapılıp yapılmayacağını Adana, Ankara ve İstanbul Başsavcılıklarına yazı yazarak sordu. Rûdaw TV çalışanları hala gözaltında bulunuyor.