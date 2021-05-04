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Kültür-Sanat

Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak

04 Mayıs 2021 16:08

Roman kültüründe önemli yer tutan Kakava-Hıdırellez Şenliği'nde Kakava ateşi, geçen yılda olduğu gibi bu yıl da (Covid-19) tedbirleri alınarak sembolik olarak yakılacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldı Sarayiçi Er Meydanı yanında oluşturulacak alanda, bin 400 yıllık kadim kakava ateşini Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak, sembolik olarak yakacak.

Kakava Şenlikleri, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alıyor ve pandemi öncesinde, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde binlerce yerli ve yabancı turistin katılımıyla Edirne’de yakılıyordu. (İHA)

Covid-19Ekrem CanalpRecep GürkanKakava-Hıdırellez ŞenliğiKakava ateşi
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