Edirne Sarayı yeniden keşfedilmeyi bekliyor

İstanbul'un fethedildiği 1453 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapan, yaklaşık 3 milyon metrekare alana sahip Edirne Sarayı'nda (Saray-ı Cedide-i Amire) 12 ay sürecek kazı çalışmalarına başlandı.

Osmanlı-Rus savaşında cephaneliğin patlatılması sonucunda büyük hasar gören ve yıkılan Edirne Sarayı'nda, Trakya Üniversitesi ve Edirne Müzesi işbirliğiyle yeni bir dönem başlatıldı.



İçerisinde Cihannüma Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, Fatih Köprüsü, Adalet Kasrı, Saray Mutfağı, Kanuni Köprüsü, Su Maksemi, Şehabeddin Paşa Köprüsü, Namazgahlı Çeşmesi, Av Köşkü gibi yapılar bulunan kazı alanı yaklaşık 3 milyon metrekare.

Öncelikli hedef günümüze ulaşamayan yapılar

"Cumhurbaşkanı Kararlı Kazılar" arasına alınan Edirne Sarayı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 12 ay boyunca kazı çalışması yapılmasına yönelik başvuru kabul edilirken, tarihi saraydan günümüze ulaşamayan yapılara yönelik kazılara öncelik verilecek.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kazılara 2 yıl önce başlandığını belirterek, "Burada iş çok, 3 milyon metrekare buranın alanı. Kazı işi bizde ama yapılan restorasyon planlarının imarlarının yapılması, bir nehir ve sel sorunumuz var ona bir çare bulunabilir mi. Bir konsorsiyumla, buranın daha da hızlanacağını düşünüyoruz ve ilgililere bunları rapor ediyoruz." diye konuştu.

Farklı dönemlerden malzemeler ortaya çıkıyor

Kazıların bilimsel danışmanlığını yürüten Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, kazıların 12 ay boyunca devam edeceğini belirtti.



Kurtişoğlu, "Şu anda kazı sezonunda hazırlığa başladık. Birkaç gün içerisinde kazı çalışmalarımız fiilen başlamış olacak. Kazı evimizde de küçük buluntularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Seramikler, duvar çinileri, sikkeler gibi malzemeler. Geniş bir yüzyıl aralığı var. 15'inci yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar farklı dönemlere malzemelerimiz kazılarda ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı. (DHA)