Edirne 'ağasız' yapamıyor; Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra şimdi de Motosiklet Festivali için ağa seçilecek

Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki 'ağalık seçimi', kentte düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Festivali'nde de gerçekleştirilecek. Adrianapoli MK Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, Türkiye ve dünyada bir ilke imza atarak Kırkpınar benzeri bir ağa seçme uygulaması yapılacağını belirterek, "Bu yıl aramızdan, 'Motosiklet Ağası'nı seçeceğiz" dedi.



Edirne'de 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında 5'incisi düzenlenecek Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali için hazırlıklar sürüyor. Organizasyonu düzenleyen Adrianapoli MK Başkanı Nevrekop, geceli gündüzlü sürecek festivale 3 binin üzerinde katılımcı beklediklerini belirterek, konserlerin, fotoğraf sergilerinin yapılacağını söyledi.

Geleneksel kortej pazar günü gerçekleştirilecek

Festivalin geleneği haline gelen büyük motor kortejini Pazar günü gerçekleştireceklerini ifade eden Nevrekop, "Pazar günü organizasyonun yapıldığı Söğütlük'ten çıkarak geleneksel olarak yaptığımız kortejimizi yapacağız. Yaklaşık 3 bin kişinin katılmasını bekliyoruz bu yıl. Bunun nedeni de şu, Cumartesi ve Pazar günü festival alanında Trakya'nın en büyük ikinci el motosiklet yedek parçaları, eşyalarının alım-satımı pazarı kuracağız. Dolayısıyla buna da ilginin yoğun olmasını bekliyoruz" dedi.

Müzisyenlerin bir istisna dışında

hepsi Edirne'den

Festivalde Edirne'yi tanıtmayı amaçladıklarını anlatan Nevrekop, "Festival'de Mary Jane grubu dışında bütün müzisyenleri Edirne'den seçtik. Bizim bu yaptığımız etkinliğin en büyük amacı da zaten Edirne için turizm. Burada insanlar Edirne'ye geldiğinde nasıl ciğer yiyorsa bizim yerel müzisyenlerimizi de dinlemek istiyor. Her zaman şunu övünerek söylüyorum Türkiye'nin en iyi müzisyenleri Edirne'dedir. Bu nedenle de biz yerel müzisyenlere yer vereceğiz festivalde" diye konuştu.

"Motosiklet Ağalığı manevi bir sorumluluğu da üstlenmek anlamına geliyor"

Festival bünyesinde bu yıl Türkiye ve dünya'da bir ilke imza atarak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde olduğu gibi bir ağa seçme uygulaması yapılacağını anlatan Nevrekop, şöyle devam etti:

"Artık bir heyecanımız daha oluyor. Bu yıl aramızdan 'Motosiklet Ağası'nı seçeceğiz. Dolayısıyla 2018, 30 Ağustos - 2019, 3 Eylül arasında camiamıza yeni bir soluk getirecek bir karar aslında. Motor severliğin sevgi ve coşku cömertliğiyle birleşmesi, Motosiklet Ağalığı manevi bir sorumluluğu da üstlenmek anlamına geliyor. Festivalimizde de ek organizasyon ve etkinlikler düzenlenmesi gibi misyonu olan Motosiklet Ağası, devlet büyüklerini güreşlere davet etmek, gelen konuklarını ağırlamak gibi görevlerini de üstlenecek. Ağalığın sembolü 'ağalık koçu' için ise hurda bir motorun kesimi olacak. Bu da her motorcunun hayvan sever ve doğa dostu olmasından dolayıdır."