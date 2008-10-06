Edin ailesi annelerine kavuştu!

Esat Edin'in son arzusu

Hazin son

Kemer Country'nin yaratıcısı

Balıkesir Edremit'te kamp çadırının sele kapılması sonucu hayatlarını kaybeden Kemer Country'nin sahibi Esat Edin ve 3 çocuğu İstanbul'da aile mezarlığında toprağa verildi. İş adamı Esat Edin ve çocukları Mete Cem (12), Serra Şirin (10) ve Aliye (7) için Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.Camide taziyeleri, Esat Edin'in babası Ahmet Seci Edin, kız kardeşi Leyla Edin, amcaları Osman ve Rıfat Edin ile Esat Edin'in bir süre önce vefat eden eşi Mehpare Taki Edin'in erkek kardeşi Mehmet Taki ve annesi Rozi Taki kabul etti.Esat Edin ve çocukları için caminin bahçesindeki bazı yerlerde taziye defterleri açılırken, cenazeye katılanlardan bazıları, boyunlarında, Esat Edin ve 3 çocuğunun fotoğraflarının yer aldığı kartlar taşıdı.İngiltere'de eğitim gören Esat Edin'in 13 yaşındaki oğlu Murat Edin'in, tören başlamadan önce cenazelerin yanına getirilerek dua ettiği ve daha sonra camiden ayrıldığı öğrenildi.Cenaze törenine Mustafa Koç, Güler Sabancı, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cem Boyner, Ali Koç, Ethem Sancak, Sadettin Saran, Hüsnü Özyeğin, Nuri Çolakoğlu, Çetin Nuhoğlu, Ahmet Özal, Mehmet Ali Yalçındağ, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ve Mehmet Ali Birand'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.Bu arada, cenaze namazını kıldıran imam, Hakkari'de 15 askerin şehit olduğunu ve şehitlerin toprağa verildiğini hatırlatarak, şehitlere rahmet diledi.Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, Esat Edin'in kısa hayatında olağanüstü projeler gerçekleştirdiğini, çok güzel bir aileye sahip olduğunu ve evlatlar yetiştirdiğini belirterek, “Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun” dedi.Esat Edin ve 3 çocuğunun cenazesi, camide kılınan öğle namazının ardından Kemer Golf & Country Club'a götürüldü. Edin'in çalışma arkadaşları, personel ile üye ve komşularının katıldığı törende konuşan Esat Edin'in amcası Osman Edin, "Esat'ı ve çocukları, sadecekulüp arkadaşları için getirdik. 50 kişi gelecek sandık, burada bir sevgi seli bulduk. Hepinize ailece teşekkür ederiz" diyerek duygularını dile getirdi.Törende saygı duruşunun ardından helallik alındı ve dua okundu.Esat, Mete Cem, Serra Şirin ve Aliye Edin'in cenazeleri, kolon kanseri nedeniyle martta vefat eden Esat Edin'in eşi Mehpare Edin'in de mezarının bulunduğu Göktürk Aile Kabristanı'na defnedildi.