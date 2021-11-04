Edebiyatın en prestijli ödüllerinden Booker, Damon Galgut'a verildi

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Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden kabul edilen Booker Ödülü'nü 'The Promise' kitabıyla Damon Galgut kazandı.

The Promise, apartheid'ın sonlarından günümüze kadar bir Güney Afrikalı ailenin dört farklı jenerasyonunun hikayesini anlatıyor.. Juri, kitabı William Faulkner ve Virginia Woolf'un eserleriyle kıyasladı.

Daha önce iki kez kısa listeye alınan Galgut, prestijli ödülü ilk kez kazanarak 50 bin sterlinlik ödülün sahibi oldu. Galgut'un 9. kitabı olan 'The Promise', 7 yıldır da yayınladığı ilk kitaptı.

Galgut ödülü kabul ederken, ''Bu yıl Afrika edebiyatı için çok iyi geçti. Bu ödülü doğduğum ülkenin anlatılan ve anlatılmayan tüm hikayeleri, tanınmış ve tanımamış tüm yazarları için kabul ediyorum'' dedi.

Juri, ''Eser Güney Afrika tarihi ve insanlık hakkında güçlü ve açık bir yorumlama yapıyor. Tek soruyla özetlemek gerekirse: Bu dünyada gerçek adalet var mıdır?''' değerlendirmesinde bulundu.