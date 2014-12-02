Edebiyatçılar Safiye Erol'u anlatacak

İstanbul Şehir Üniversitesi, Selim İleri ve Kenan Gürsoy’un da katılacağı Safiye Erol Sempozyumu, 4 Aralık 2014 Perşembe günü Doğu Konferans Salonu’nda gerçekleştirecek.

"Türkiye'de Kadın Yazarlığın Tarihi II: Safiye Erol" başlıklı sempozyumun programı şöyle:

I. Oturum: 13.00-14.00

Dilan Yamaç, “Ciğerdelen’in Kadın Kahramanlarının C.G. Jung’un Kolektif Bilinçdışı Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi”

Sevim Zehra Kaya, “Safiye Erol’un Ciğerdelen ve Selma Lagerlöf’ün Morbacka Romanlarının Bildungsroman Temelinde İncelenmesi”

14.00-14.15 Kahve Arası

II. Oturum: 14.15-15.15

Çiğdem Buğdaycı, “Medeniyetler Arasında Bir Kavram: Istırap”

Duygu Dinçer, “Ülker Fırtınası’nda Aşkın ve Benliğin Değişen Yüzleri: Psikososyal Bir İnceleme”

15.15-15.30: Kahve Arası

III. Oturum: 15.30- 16.30

Zeynep Tek, “Dineyri Papazı’nda Narsisistik Boyutun İncelenmesi”

Havva Yılmaz, “Bir Türkiye Alegorisi olarak Dineyri Papazı ve Safiye Erol’un Hayatı”

16.30-16.45 Kahve Arası

IV. Oturum: 16.45-18.30

Kenan Gürsoy, “Bir Doğu-Batı Düşünürü Olarak Safiye Erol”

Selim İleri, “Okuduğum Safiye Erol”

Safiye Erol kimdir?

2 Ocak 1902'de Edirne'de doğan Safiye Erol, Almanya'da felsefe ve edebiyat eğitimi gördü. Yakab Wasserman, Knut Hamsun ve Selma Lagerlöf gibi yazarlardan etkilenen Erol, Sayfiye Sami ve Dilara takma adlarıyla yazdı. En bilinen eserlerinden bazıları, Kadıköyü'nün Romanı (1939), Ülker Fırtınası (1944) ve Ciğerdelen (1947)'dir. Psikolojik ve otobiyografik özellikler taşıyan romanlar yazan Erol, 7 Ekim 1964'te hayatını kaybetti.