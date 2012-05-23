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Kültür-Sanat

Dostoyevski için buluşma ve sergi

Düzenlenecek buluşmada Dostoyevski Vakfı Başkanı Prof. İgor Volgin, yazarın hayatından ilgi çekici ayrıntıları anlatacak

23 Mayıs 2012 20:55

Türk Rus Kültür Vakfı, Rus Edebiyatını Türkiye’de tanıtmaya “Rus Edebiyatı Buluşmaları”nın ikicisiyle devam ediyor. İlki 27 Mart’ta Aleksandr Puşkin’e ithaf edilen buluşmaların ikincisinin konuğu, gelmiş geçmiş en büyük birkaç romancıdan biri olarak kabul edilen Dostoyevski.

Düzenlenecek buluşmada Dostoyevski Vakfı Başkanı Prof. İgor Volgin, yazarın hayatından ilgi çekici ayrıntıları anlatacak. Rusya’nın en iyi on sanatçısından biri sayılan piyanist  Prof. Yuriy Rozum ise konser vererek buluşmaya renk katacak.

Aynı buluşmada “DOSTOYEVSKİ ile YOLCULUK” adlı serginin açılışı da yapılacak. Dostoyevski sekiz defa Rusya dışına çıkmış ve toplam beş buçuk yılını yurt dışında geçirmişti.  Yazarın Avrupa seyahatlerinin konu edildiği sergi, dünyayı Dostoyevski’nin nazarıyla sunabilmeyi amaçlıyor.

Sergi St. Petersburg’da, İtalya, Norveç, Makedonya ve Finlandiya’da büyük ilgi gördü. Sergi, F.M. Dostoyevski Müzesi ve Rus Edebiyatı Enstitüsü Edebiyat Müzesi’nin koleksiyonlarından, 19. yüz yıla ait litograf, gravür ve fotoğrafların yüksek kaliteli reprodüksiyonlarını içeriyor. Sergi 30 Mayıs’a kadar açık kalacak.

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