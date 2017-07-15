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Edebiyat Eleştirmeni Ayşegül Tözeren'den Evrensel'in dayanışma kampanyasına destek

Ayşegül Tözeren: Şimdi sıra bizde, Evrensel’in sesini çoğaltmak

15 Temmuz 2017 11:22

Edebiyat Eleştirmeni Ayşegül Tözeren, Evrensel'in 23. yılında başlattığı dayanışma kampanyasına destek verdi.

Evrensel’in duruşmalarda, cezaevi önündeki özgürlük nöbetlerinde hep yanlarında olduğunu söyleyen Tözören, "Şimdi sıra bizde. Evrensel’in sesini çoğaltmak. Edip Cansever der ya ‘karanfil elden ele’” dedi.

Evrensel'in “Durmadan, susmadan, yorulmadan, rüzgara karşı yürüyoruz. 23 yaşında daha güçlü bir Evrensel için bayiinizden Evrensel alın, e-gazeteye abone olun” çağrısı ile başlattığı kampanyaya katılarak, e-gazeteye abone olan Tözeren, “Evrensel, ifade özgürlüğü mücadelesinin her adımında yanımızdaydı. Duruşmalarda, cezaevi önündeki özgürlük nöbetlerinde, basın açıklamalarında... Sesimizi cesaretle çoğalttı. Şimdi sıra bizde. Evrensel’in sesini çoğaltmak... Edip Cansever der ya “karanfil elden ele.” Tam da böyle" ifadesini kullandı.

 

Evrensel 23. yılında “...daha güçlü bir Evrensel için...” diyerek bir dayanışma kampanyası başlattı. 

 

Başlatılan kampanya da “Emeğin, barışın, özgürlüklerin, umudun ve adalet arayışının gazetesi Evrensel, 23 yıldır gerçeğin peşinde. Evrensel, Başka bir duruşun, başka bir dünyanın mümkün olduğunun canlı kanıtı. Baskı altında olan, yolu kesilen, adalet duygusu zedelenmiş herkes için, en sert rüzgarlara karşı dimdik yürüyen bir gazete. Senin hikayeni anlatıyorsa, senin de gazeten Evrensel olmalı. 23. yaşında daha güçlü bir Evrensel için; bayiinizden Evrensel alın, e-gazeteye abone olun!” çağrısına yer verildi. 

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Ayşegül TözerenEdebiyat Eleştirmeni

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