Eddie Redmayne: Danimarkalı Kız filminde bir trans kadın rolü oynamam hataydı

Aktör Eddie Redmayne, 2015 yılında Danimarkalı Kız filminde oynadığı trans kadın rolünün “bir hata” olduğunu söyledi.

İngiliz oyuncu Eddie Redmayne, Danimarkalı Kız filminde dünyada ilk cinsiyet değiştirme ameliyatı olan insanlardan biri olan Lile Elbe rolüyle Oscar’a aday gösterilmişti.

Beğenilen filmle ilgili, Lili Elbe rolünün bir trans birey tarafından oynanması gerektiğini belirten eleştiriler olmuştu.

The Sunday Times gazetesine konuşan Eddie Redmayne “Şimdi olsa o rolü almazdım. Filmi en iyi niyetlerimle kabul ettim ancak şimdi bir hata olduğumu görüyorum. Kastla ilgili tartışmaların nedeni çok sayıda insanın masada bir yeri olmamasıydı” dedi.

Edmayne, daha çok trans aktörün trans rolleri oynamasını umduğunu söyledi.