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Eda Taşpınar'a 'at kılı' tazminatı

Taşpınar, bir televizyon programında bacaklarına at kılı fırçasıyla masaj yapmıştı

30 Kasım 2017 10:53

Bir televizyon programında bacaklarına at kılı fırçasıyla masaj yaptığını söyleyen Taşpınar'ın, yayının ardından “atkilifircasi.org” isimli bir internet sitesi kuran iki kişiye açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme davalılar Osman K. ile Melih K.’nın 17 bin 187 lira tazminat ödemesine karar verdi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne iki yıldır görülen davada, mahkeme Taşpınar’ı haklı buldu. Belirsiz alacak davasında hesaplama yapan bilirkişi, Taşpınar’ın 12 bin 187 liranın maddi tazminat alması gerektiği yönünde görüş belirtti.

Bilirkişi raporunun ardından kararını açıklayan mahkeme, davacı Eda Taşpınar’ın haklarının ihlal edildiğini belirterek davalılar Osman K. ile Melih K.’nın 12 bin 187 lirası maddi, 5 bin lirası manevi olmak üzere toplam 17 bin 187 lira tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca “atkilifircasi.org” adlı siteye erişimi engelledi.

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