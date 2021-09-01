Eda Ece'den Yasak Elma dizisine katılan Yasmin Erbil mesajı: Bana emanet

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizinin başrol oyuncusu Eda Ece Instagram hesabından Erbil'le pozunu paylaşarak, "Bana emanet" notunu düştü.

Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay’ın başrolleri paylaştığı Yasak Elma, yeni sezon çekimlerine başladı. Sevilen dizinin kadrosuna yeni isimler de dahil oldu. Daha önce sunuculuk yapan Yasmin Erbil, yeni sezonda Yasak Elma dizisiyle hayranlarıyla buluşacak. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, Yasak Elma'nın setinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Dizinin başrol oyuncusu Eda Ece ile bir pozunu paylaşan Erbil, "Aynı ama farklı" notunu ekledi.

Eda Ece ise Yasmin Erbil'le pozunu kendi Instagram hesabından paylaşıp abla Sezin Erbil'i etiketleyerek "Bana emanet" dedi.

Çağatay'ın sevgilisini oynayacak

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in Yasak Elma dizisinde başrol oyuncusu Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay'ın sevgilisini oynayacağı ileri sürüldü.

Diziye yeni sezonda Murat Aygen Doğan karakteriyle, Biran Damla Yılmaz - Kumru ve Yasmin Erbil ise Canan karakteriyle katılıyor.