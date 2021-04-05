Eda Çekil'den "Aile Albümü" sergisi

Yapı Kredi bomontiada, Eda Çekil'in aile albümlerine, aile ve evlilik kurumlarına dikkatli bir bakış sunan İstanbul'daki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. BüroSarıgedik işbirliği ile düzenlenen "Aile Albümü" sergisi, 8 Nisan – 8 Mayıs 2021 tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada ALT'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Çoğunlukla kişisel geçmişine odaklanarak fotoğraf ve farklı ortamları toplumsal cinsiyet ekseninde bir araya getiren Eda Çekil, bu yıl tamamladığı sanatta yeterlik çalışmasında çağdaş sanatta aile fotoğrafı ve toplumsal cinsiyet üzerine odaklanıyor.

Sanatçı ve eğitmen Dilek Winchester, Sanat Dünyamız'ın Mayıs – Haziran sayısında yer alacak Müesseseler ve İnce Şeyler başlıklı yazısında sergiden şöyle bahsediyor:

"Aile albümlerini, aile ve evlilik kurumunun kadrajına alan sergideki eserler, kuşaklar arası deneyim paylaşımı, sanatçılar arasında süregiden etkileşim, feminizm ve eleştirel teori gibi farklı aktarım hatlarını birleştiriyor ve bazı tarihsel anları ve sanat eserlerini hatırlamak için de bir köprü görevi görüyor. Sanatçı, farklı rollere bürünmekten ve kendi temsillerini kullanmaktan geri durmayarak sanat yapma ediminin dinamik yapısına dair bir okuma sunuyor."

"Aile Albümü" sergisi Yapı Kredi bomontiada ALT – Beyaz Oda'da Salı'dan Cuma'ya 12.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilir.

Eda Çekil hakkında

1985 yılında İzmir'de doğan Eda Çekil, ilk kişisel sergisini 2007 yılında İzmir'de ve Balıkesir Fotoğraf Müzesi'nde gerçekleştirdi, sonraki yıllarda birçok grup sergisine katıldı. Çoğunlukla kişisel geçmişine odaklanarak fotoğraf ve farklı ortamları toplumsal cinsiyet ekseninde bir araya getiren sanatçı, bu yıl tamamladığı sanatta yeterlik çalışmasında çağdaş sanatta aile fotoğrafı ve toplumsal cinsiyet üzerine odaklanıyor. Sanatçı aynı zamanda İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışıyor.