Ed Sheeran: Taylor Swift'i bir mekana götürdüm, kimse tanımadı

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'i bir bara götürdüğünü ancak ancak dünyaca ünlü sanatçıyı kimsenin tanımadığını iddia etti.

Independent'in NME'den aktardığı habere göre Sheeran yeni röportajında Swift ve Stormzy gibi birkaç ünlü arkadaşını Birleşik Krallık'ın Suffolk kentindeki The Station isimli mekana götürdüğünde aldığı tepkilerden bahsetti.

KISS Breakfast isimli programa katılan Sheeran şu ifadeleri kullandı:

"Stormzy'yi büyüdüğüm bölgedeki bir bara götürdüm ve oradakilerin Stormzy'yle eğlenmeye çalıştığı seferlerden biriydi fakat sonunda 'Ah hayır lütfen bunu söylemez misin' şeklinde bitmişti. Oraya bir keresinde Taylor'ı da götürdüm fakat kimse onun kim olduğunu çıkaramadı. Bir hafta sonra barın arka tarafındaki biri, 'Geçen hafta buraya Taylor Swift'i mi getirdin?' diye sordu."