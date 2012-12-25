'Eczanelerde kıyamet kopacak'

SGK, 1 Ocak'ta e-reçeteye geçecek. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, sistemin henüz hazır olmadığını belirterek, “Eczanelerimizde kıyamet kopacak. Çünkü sistem kesik olursa, eczacı ne vereceğini göremeyeceği için manuel reçetesi olmayan hasta ilacını alamayacak'' dedi.

'Eczaneler ilaç veremeyecek'

TEİS Genel Başkanı Saydan, 1 Ocak’ta uygulanmaya başlanacak e-reçete ile iglili yazılı bir açıklama yaptı. Saydan yeni uygulamaya, "Medula Provizyon Sistemi"nin hazır olmadığını ifade ederek, "Normal şartlarda bile pazartesi ve cuma günleri kesilen sistem, 1 Ocak'ta e-reçete uygulaması hayata geçirildiğinde hastaların elinde reçetesi olmadığı için, eczaneler ilaçları sistemde göremeyecek ve ilaç veremeyecekler" dedi.

TEİS olarak, defalarca bu konudaki şikayetleri yetkililere ilettiklerini belirten Saydan, şunları ifade etti:

'Doktorlar e-reçete yazsınlar'

“Medula Provizyon Sistemi, eczacılara kesintisiz ve düzgün hizmet verememektedir. Her pazartesi olduğu gibi, 24 Aralık'ta da sistem kesilmiş, hem hastalarımızı hem de bizleri mağdur etmiştir.

Eczanelerimizde ilaçlarımız mevcut, hastalarımız karşımızda ama hizmet veremiyoruz. Bu kabul edilemezken yılbaşından itibaren uygulanacak olan e-reçete uygulaması, durumu daha da zora koşacaktır. Zira, SGK duyuru üstüne duyuru yayınlıyor, 'Doktorlar e-reçete yazsınlar, yoksa manuel reçeteler karşılanmayacak' diyor. SGK'ya soruyoruz; bu sistemle nasıl olacak?

'1 Ocak'ta kıyamet kopacak'

Eczacılar olarak son derece endişeliyiz. Eczanelerimize hastalarımız e-reçete numarası ile geldiğinde, Medula Provizyon Sistemi çalışmadığı için doktorların yazdıkları ilaçları göremeyecek ve ilaçlarını veremeyeceğiz.

Doktorlar hastayı muayene edip reçete yazabiliyorlar, onların sistemleri çalışıyor. Ama eczanelerin sistemleri çalışmadığından hastalarımızla eczanelerimizde ne yapacağımızı bilemez haldeyiz. Kısaca, 1 Ocak'tan itibaren mevcut sistemle eczanelerimizde kıyamet kopacaktır.”

'E- reçete uygulaması ertelenmeli'

Saydan, e-reçetenin zorunlu hale getirilmesini ‘Medula Provizyon Sistemi’nin kesintisiz hizmet vereceği güne kadar ertelenmesini istediklerini söyleyerek, “e-reçete olarak yazılan reçetelerin bilgisayar çıktılarının mutlaka hastalara verilmesinin sağlanmasını istiyoruz.

Eczacıları yoran, vatandaşları ilaçsız bırakan Medula arızalarının da yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını, altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını, vatandaşlarımızın ilaç ve sağlık hizmeti aldığı bu sistemin mutlaka ama mutlaka yedeğinin yapılması gerektiğini bir kez daha yetkililerini ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz” şeklinde konuştu.