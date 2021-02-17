Eczacılar tepkili: Marketlerde vitamin satışı yasaklanmalı

Yeniz düzenleme ile zincir marketlerde elektronik eşya, mobilya gibi ürünlerin satışı yasaklandı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan ise gıda takviyesi adı altındaki vitamin satışlarının yasaklanmadığına anlam veremediklerini belirtti.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Saydan, “Sağlığa ilişkin ve aslında ilaç olan eczanede satılması gereken ürünlerin marketlerde satışına neden hâlâ dur denilmiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Geleneksel perakendeciler korunurken halk sağlığı neden markette unutuldu” diye soran Saydan, “Takviye edici gıdalar, vitaminler, mineraller vb. açısından ülkemiz maalesef adeta bir çöplüğe dönüşmüş durumda. Özellikle internetten satışları artarak toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştı” dedi.

Sağlığa ilişkin ürünlerin bir an önce, özel yasa ile “eczane içine” alınması gerektiğini vurgulayan Saydan, “Tekel bayileri, benzin istasyonları bile vitamin satıyor. Sağlığa ilişkin, eczanede olması gereken, eczacı danışmanlığı isteyen ürünler, uluorta her yerde nasıl satılabiliyor? Takviye edici gıda adı altındaki bu ürünlerin de satışı yasaklanmalı” diye konuştu.