Eczacıbaşı'nın 46 milyon liralık bağışı, Deniz Palas'ı kurtardı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, vakfın tüm borçlarının Eczacıbaşı Holding tarafından üstlenilmesi üzerine Deniz Palas’ın satışından vazgeçti. Eczacıbaşı Holding tarafından yapılacak 46 milyon TL düzeyindeki yeni bir bağışla borçları sıfırlanacak olan İKSV, çalışmalarını aynı binada sürdürmeye devam edecek. Vakıf, binanın on yıllık bir süre içinde satışa çıkarılmamasını da taahhüt edecek.

Kararı açıklamak üzere Deniz Palas’ta bir basın toplantısı düzenleyen İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İKSV yönetim binasının satışa çıkarılması sonrasında kamuoyunda ortaya çıkan duyarlılığa dikkat çekerek, “Görüyoruz ki sanatseverler İKSV’ye önem veriyorlar, Vakfımızı çok yakından izliyorlar, İKSV’nin kendi kimliği ile bütünleşmiş olan değerleri elden çıkarmasını istemiyorlar ve aynı duyarlılığı İKSV’yi yönetenlerden de bekliyorlar” dedi.

Son bir ay içinde yaşanan gelişmeleri ve gelen tepkileri, sanatseverlerin İKSV’yi ne ölçüde benimsediklerinin ve önemsediklerinin bir kanıtı olarak gördüklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Bülent Eczacıbaşı, “Bu duyarlılığın gözardı edilmemesi gerektiği görüşüyle, Eczacıbaşı Holding konuya çözüm getirmek amacıyla bir teklif oluşturdu ve geçtiğimiz hafta başında yapılan teklif, 22 Kasım’daki İKSV Yönetim Kurulu toplantısında oybirliği ile kabul edildi” diye konuştu.

Bu kararla, bilançosu borçlardan tamamen arındırılacak olan İKSV, kültür-sanat alanındaki hizmetlerini sürdürürken karşılaştığı en büyük kısıtlamalardan kurtulacak, 46 milyon TL tutarındaki yeni bağışla birlikte, Eczacıbaşı Holding’in sponsorluk bedelleri dışında son dört yıl içinde İKSV’ye yaptığı bağışların tutarı da 58 milyon TL’ye ulaşmış olacak.

Deniz Palas’ın satılması ve vakfın daha mütevazı koşullarda başka bir binada faaliyetlerine devam etmesi kararı yaklaşık bir ay önce alınmış, 24 Ekim’de verilen gazete ilanı ile teklif toplanması süreci başlatılmıştı. Teklif alma süreci 29 Kasım tarihinde sona eriyordu, ancak Eczacıbaşı Holding’in aldığı kararla vakfın borçlarından kurtulması üzerine süreç tamamlanmadan satış durduruldu.