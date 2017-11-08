Eczacıbaşı, Kadın Sanatçılar Fonu’nun kurumsal destekçisi oldu

İstanbul, 8 Kasım (DHA) – İstanbul Modern’in kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu, 75. yılı kapsamında Kadın Sanatçılar Fonu’nun kurumsal destekçisi oldu.

Kadın erkek eşitliğine yönelik çalışmalara ağırlık veren ve Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Projesi’ne ortaklığın ardından, “birliktebiz” projesini hayata geçiren Eczacıbaşı Topluluğu, İstanbul Modern bünyesinde kurulan Kadın Sanatçılar Fonu’nun kurumsal destekçiliğini üstlendi. Eczacıbaşı Topluluğu’nun 75. yılında, kurucusu olduğu sivil toplum kuruluşlarına ek katkılar sağlanması kapsamında desteklenen proje, kadın sanatçıların çalışmalarının bilinirliğini, görünürlüğünü artırmayı ve İstanbul Modern koleksiyonundaki kadın sanatçıların sayısını daha da çoğaltmayı amaçlıyor.

Kadın sanatçıların üretim ve temsil oranlarını artırmayı hedeflediklerini belirten ve bu alana dikkat çekerek, öncülük etmek istediklerini vurgulayan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ülkemizde müze, sanat kurumu, fuar ve galerilerdeki kadın temsil sayılarına bakıldığında bu oranın yüzde 30’larda seyrettiğini söyledi. Eczacıbaşı, “Şu anda İstanbul Modern koleksiyon sergisinde 36 kadın 75 erkek sanatçının çalışması sergileniyor. Bu sergilemede 74 yapıt kadın sanatçılara 112 yapıt ise erkek sanatçılara ait. Fona sağladığımız destekle, bu sayıların eşitlenmesi hedefleniyor” dedi.

Kadın Sanatçılar Fonu hakkında

İstanbul Modern tarafından kurulan ve kadınların çağdaş sanat alanında üretimlerinin çoğalmasını, Türkiye ve küresel sanat sahnesinde daha görünür olmasını hedefleyen ve bu hedefi paylaşan koleksiyonerler ile özel destekçileri bir araya getiren Kadın Sanatçılar Fonu, çalışmalarının ilk adımını geçtiğimiz yıl İnci Eviner retrospektifi ile atmıştı.