Economist: HDP köşeye sıkıştırıldı

İngiltere'de haftalık yayımlanan The Economist dergisi son sayısında, Türkiye'de Kürt Sorunu'nda gelinen noktayı değerlendirdi. Dergi, "bir dönem Türkiye'nin Kürtlerinin umudu olan HDP'nin köşeye sıkıştırıldığı" yorumunda bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la Ankara'daki ofisinde yapılan bir mülakatın da aktarıldığı Economist'teki yazının başlığı, "Yıpratma savaşı".

Economist ilk olarak HDP'nin son kamuoyu araştırmalarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile erken seçime gidilmesi halinde muhtemelen yüzde 10 barajını aşamayacağını ve Meclis'e giremeyeceğini belirtiyor.

Dergiye göre bunda en büyük pay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait:

"Erdoğan, yeniden Meclis'te çoğunluğu elde etmek için Türkleri bir daha sandığa götürdü. Kürt kentlerinde havan topları ve tanklarla militanlara saldırdı. Ana akım medyayı HDP'ye kapadı ve Sayın Demirtaş da dahil olmak üzere HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı. HDP'nin 59 milletvekilinden en az 50'si, faaliyetleri yasaklı PKK'yı desteklemekle suçlanıyor.

"Sayın Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütü olarak nitelendirdiği, çok sayıda Kürdün ise ulusal davalarının bayraktarlığını yaptığını düşündüğü PKK'nın kökünü kurutma sözü verdi."

Demirtaş'tan 'iç savaş' uyarısı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise Economist'e yaptığı açıklamada, Ocak ayında yaptığı bir uyarıyı yeniden tekrarlıyor.

Selahattin Demirtaş, geçen yıldan bu yana 1000'den fazla kişinin öldüğü Türkiye'de "şiddet sarmalının iç savaşa dönüşme tehdidi olduğu" uyarısında bulunuyor.

Demirtaş mülakatta Economist'in deyimiyle "Bir Türk siyasetçide pek alışılmadık şekilde" kendilerinin de gelinen noktada hataları olduğunu kabul ediyor.

Yine Economist'in ifadesi ile "Sayın Erdoğan'ı kastederek", "İnsanlar kasabaları kimin yıktığını biliyorlar ancak onları korumak da parti olarak bizim görevimizdi" diyor Demirtaş. HDP'nin, Kürt Sorunu'na müzakere yoluyla çözüm bulunması yolunda çaba harcamaya devam edeceğini söyleyip, Erdoğan'la anlaşma ihtimalini dışlayarak...

'HDP de sorumlu'

Economist ise Türkiye'de yaşananlarda HDP'nin de sorumluluğu olduğu görüşünde:

"HDP, Türkiye'nin güneydoğusundaki kentlerde alanı PKK'yla bağlantılı militanlara bıraktı. Türkiye'nin batısındaki sempatizanlarından çoğunu partiden soğuttu.

"Aralık ayında Türkiye, bir Rus jetini düşürmesi sonrsı Rusya'yla diplomatik bir kriz yaşarken, Sayın Demirtaş resmi bir ziyaret için Moskova'ya gitti, Ankara'yı eleştirdi. Şubat ayında bir HDP milletvekili (Van Milletvekili Tuğba Hezer) 29 kişiyi öldüren PKK'nın bir intihar eylemcisi için kurulan taziye çadırını ziyaret etti."

Cizre'de Şubat ayında 100'den fazla kişinin "öldürüldüğünü" belirten Economist, "vahşet iddialarının" genç Kürtleri harekete geçirdiği yorumunda bulunuyor.

Dergideki yazı şu satırlarla noktalanıyor:

"Diyarbakır merkezli bir düşünce kuruluşu olan Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin başkanı Mehmet Kaya, 'Temsilcilerinin mahkeme kararıyla parlamentodan atılmaları halkı, PKK'ya artık silah bırak diyemeyeceği bir noktaya getirecektir' diyor.

"HDP geçen yıl bazı yanlışlar yapmış da olsa, bu partiye oy vermiş ve onu Meclis'e sokmuş milyonlarca Kürdü oy hakkından mahrum etmek sadece herşeyin daha da kötüleşmesine yol açacaktır."