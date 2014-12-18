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Politika

Economist: Erdoğan 'lobi' listesine AB'yi de aldı

Economist: Erdoğan AB'yi de AK Parti'yi devirmek isteyenler listesine almış gibi gözüküyor

18 Aralık 2014 10:38

İngiliz Economist dergisi 14 Aralık operasyonunu ve Ankara ile Brüksel arasında yükselen tansiyonu ele aldı. “Türkiye'de basın özgürlüğü öldü mü?” başlıklı yazıda “Erdoğan AB'yi de AK Parti'yi devirmek isteyenler listesine almış gibi gözüküyor” denildi.

"'AB'nin ne dediği bizi ilgilendirmez. Eğer bizi AB'ye almazlarsa almasınlar'. Cumhurbaşkanı [Recep Tayyip] Erdoğan'ın bu son çıkışının ardından TL, Dolar karşısında yüzde 4 değer kaybetti ve ülkenin yöneldiği rota konusundaki endişeler de arttı" ifadeleriyle başlayan yazıda, 14 Aralık operasyonu sonrasında Erdoğan'ın AB'ye karşı tutumunu katılaştırdığı ifade ediliyor.

Yazıda AB Dışişleri Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'ın son gözaltıların ardından yaptığı "Türkiye'nin AB'ye üyeliği hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlüklere saygıya bağlı" uyarısı da hatırlatılıyor.

 

'Cumhurbaşkanı'nı kızdıran hedef oluyor'

 

"Erdoğan'ın cevabı ise 'AB kendi işine baksın' şeklinde oldu. Son gözaltılar Erdoğan'ın Fethullah Gülen takipçilerine karşı başlattığı amansız savaşın tırmandığını gösteriyor" denen yazı şöyle devam ediyor:

"AK Parti ve Gülenciler arasındaki güç mücadelesi bir yıl önce Erdoğan'ın yakın çevresini hedef alan yolsuzlık soruşturmasıyla açığa çıkmıştı. Erdoğan emniyet ve yargıda yaptığı atamalarla soruşturmayı ezip geçti. 'Sahte peygamber' ve takipçilerini yok etme konusunda da son derece kararlı gözüküyor. Erdoğan'ın hedefleri arasında İslami bankacılık yapan Bank Asya da vardı. Yıl içerisinde sırası üç kez kapatılan Bank Asya hisseleri 2014'ün ilk dokuz ayında yüzde 40 değer kaybetti ve büyük kamu kuruluşları da bu bankadaki mevduatlarını çektiler. Bir bankacı yaşananları 'Cumhurbaşkanı'nı kızdıran herkes potansiyel hedef haline geliyor' diyordu."

Aralarında Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu son gözaltı operasyonunda ise 31 kişinin 'darbe' ile suçlandıkları yazıda hatırlatılıyor.

Yazı şöyle devam ediyor:

"Türk basını, gözaltına alınanlara yöneltilen suçlamalar arasında Gülen hareketinin rakip bir İslami cemaate karşı kampanya yürütmekle suçlandığını da yazıyor. Gülen ve takipçileri Zaman gazetesi ve Samanyolu TV'de yayınlanan 'Tek Türkiye' dizisi ile örtülü mesajlar vermekle suçlanıyor."

 

'Faiz lobisi genişletildi'

 

14 Aralık'ta gündeme gelen bu iddiaları "Erdoğan Haziran 2013'teki Gezi Parkı protestolarından bu yana daha paronayak hale geldi" sözleriyle yorumlayan Economist'in yazısı AB-Türkiye ilişkilerine vurgu yaparak sonlanıyor:

"Erdoğan Gezi Parkı protestoları zamanında Batılı bankacılar, casuslar ve medya mensuplarından oluşan küresel bir ' faiz lobisini' suçlamıştı. Amacın AK Parti'yi devirmek olduğunu savunuyordu. Daha sonra Gülenciler de bu lobiye dahil edildiler. Şimdi de kağıt üzerinde Türkiye'nin üye olmak istediği AB de listeye girmiş gibi duruyor."

BBCTürkçe

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