Ece Temelkuran: Salgın, 'güçlü adam olduğu için seçilen' liderlerin yeterli olmadığını gösterdi

'Korona sürecinin siyasi liderler açısından birçok şeyi gösterdiğini' ifade eden yazar Ece Temelkuran, "Bu kadar 'güçlü adam olduğu için seçilen' Putin, Trump gibi dünya liderlerini gördük ki aslında hiçbir şey yapamıyorlar. Yeterli değiller ve aslında gerçek bir krizi yönetemiyorlar. Bu liderlerin üzerinde durdukları söylem yıkılacak. Bu liderlerin üzerinde durdukları 'Biz demokrasiden daha iyiyiz' gibi birçok söylem dökülecek" dedi.

Yazar Ece Temelkuran, Kısa Dalga Podcast'te 12 dile çevrilen ancak Türkçe'ye çevrilmeyen ‘How to Lose a Country’ (Bir Ülke Nasıl Kaybedilir?) kitabının ışığında konuşurken “Benim tek bir ülkem var o da Türkçe ve ben Türkçe konuşabildiğim, yazabildiğim her an bir tür anayurdumdayım zaten" dedi.

Temelkuran, Kısa Dalga Podcast'te 12 dile çevrilen ‘How to Lose a Country’ (Bir Ülke Nasıl Kaybedilir?) kitabının ışığında “Demokrasiden Diktatörlüğe 7 Adım”ı anlatmaya, gelecek için neden umutlu olduğunu, Türkiye’nin İngiltere ve ABD’ye göre kurumlarına, özgürlüklerine sahip çıkmakta neden daha iyi durumda olduğunu anlattı.

Temelkuran, “Benim tek bir ülkem var o da Türkçe ve ben Türkçe konuşabildiğim, yazabildiğim her an bir tür anayurdumdayım zaten. Sürgün lafı çok ağır bir laf, yurt dışında bu lafı seviyorlar, çünkü şey gibi oluyor, barbarların elinden kendini kurtarıp Avrupa’nın uygar kollarına atlamış yazar kadın gibi saçma sapan bir imge var kafada. Oraya hemen seni sokmak istiyorlar ve ben her seferinde bunun böyle olmadığını, hatta tam da bu cümleleri kurarak söylüyorum" dedi.