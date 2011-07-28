T24 - Yaklaşık 1 ay önce "Yolculuğa çıkıyorum" diyerek yazılarına ara veren Habertürk yazarı Ece Temelkuran'ın bugün Twitter'dan yazdığı mesaj kafaları karıştırdı.



İşte medyatava'da yer alan o mesaj ve medyayı karıştıran iddia...



Ece Temekuran Habertürk'ten ayrıldı mı?



En son 29 Haziran'da "Vay be!" başlıklı yazısı yayımlanan Ece Temelkuran, yazısını "Ve ben gider. Kriz biter diye ertelediğim yolculuğa çıkıyorum. Zira memlekette kriz bitmiyor, ara bile vermiyor. Döndüğümde işlerin biraz olsun iyiye gitmiş olabileceğini umarak... Hoşçakalın" diyerek bitirmişti.



Ancak geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak yazarı Hilal Kaplan'ın "Yeni Kandil muhipleri" başlıklı yazısında Nuray Mert'le birlikte kendisini de hedef alması üzerine Twitter'da şu mesajı yazmıştı:



"ah Ececigim seni mutlaka bekliyorum. Kimse yoksa ben varım" deyip sonra beni hedef gösteren Hilal Kaplan'a canın sagolsun demek isterim.

Bu "körler sağırlar birbirini ağırlar" donemi geçer Hilal'im. Sonunda insan ararsın. mümine olup bu kadar hırslı olmak sana yakışmıyor."



Ancak, bu polemik bugün Akşam yazarı Nagehan Alçı'nın da topa girmesiyle büyüdü. Alçı, "'Vicdan' diye diye vicdansızlığı destekleyenler" başlıklı yazısında Temelkuran'ı "PKK yandaşı" ilan etti.



Ve bu yazı üzerine Ece Temelkuran'ın Twitter'da kafaları karıştıran şu mesajı geldi:



"Bugun Nagehan'cigim da beni pkk yandasi ilan etmis. Bu yalanlardan anladigim birileri benimle ilgili hukum kesti, tayfayi calistiriyor. Ama herkes rahatlayabilir: gidiyorum. Meydan sizindir bacilar! Hayrini gorun!"



Temelkuran'ın bu mesajı Habertürk'ten ayrılıyor biçiminde yorumlanırken, kulislerde Temelkuran'ın Habertürk'e bir yazı gönderdiği ancak bu yazının gazetede yayımlanmaması üzerine Temelkuran'ın gazeteden ayrılma kararı aldığı söylentisi yayıldı.



Her ne kadar Habertürk çalışanlarının böyle bir gelişmeden haberleri olmasa da Temelkuran'ın mesajı kafalarda soru işareti doğurdu.



Bu aradar Twitter'da Ece Temelkuran'a destek tweet'leri gelmeye başladı.



Ahmet Tulgar "ETemelkuran bir barış gazetecisi daha susturuluyor. İhbarcilarin hedefi oldu. Susmayacagiz." mesajı atarken Candaş Tolga Işık da "Ece Temelkuran hicbir yere gidemezsin:)" yazdı.