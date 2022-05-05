Ece Seçkin'den "Bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" diyen Kaynaşlı Belediye Başkanı'na yanıt

Düzce'ye bağlı Kaynaşlı ilçesinin Belediye Başkanı Birol Şahin, 22 yıl sonra 2. Lig'e çıkan Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarında şarkıcı Ece Seçkin'in konser verecek olmasına tepki gösterdi. "Kutlama için bir bayan şarkıcı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzce'ye yakışmaz" diyen Şahin'e, Ece Seçkin, Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz? Kadınları susturamazsınız" diye yanıt verdi.

Düzcespor'un sampiyonluk kutlamaları programı kapsamında Cumartesi akşamı Düzce Anıtpark'ta Ece Seçkin'in konser verecek olmasını eleştiren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

"Kutlama için bir bayan şarkıcı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzce'ye yakışmaz" diyen Şahin, Düzce'nin muhafazakar bir kent olduğunu belirterek "Sevinelim, kutlayalım ama sınırları aşmadan!" ifadelerini kullandı.

"Düzce muhafazakar bir yer"

Birol Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Düzcespor'un şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduk, sevindik, tebrik ettik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzceli'ye yakışmaz! Düzce muhafazakar bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, sınırları aşmadan"

Ece Seçkin'den yanıt

Şahin'e yanıt ise şarkıcı Ece Seçkin'den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Seçkin, Şahin'in paylaşımını şaşkınlıkla okuduğunu belirterek; ''Sayın Şahin, bayan değil KADIN! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?'' ifadelerini kullandı.