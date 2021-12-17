Ece Ronay'ın taciz iddiasıyla şikâyetçi olduğu Mehmet Ali Erbil, ifade verdi

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.

Ece Ronay tarafından "Cinsel taciz" ve "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Erbil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

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