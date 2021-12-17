Ece Ronay'ın taciz iddiasıyla şikâyetçi olduğu Mehmet Ali Erbil, ifade verdi
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, komedyen sunucu Mehmet Ali Erbil tarafından atıldığını ileri sürdüğü bazı WhatsApp konuşmaları yayımlamıştı. Ünlü komedyenin kendisini taciz ettiğini ifade eden Ronay, “Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın” diye yazmıştı
17 Aralık 2021 15:50
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olduğu şovmen Mehmet AliErbil, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.
Ece Ronay tarafından "Cinsel taciz" ve "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.
Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Erbil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.