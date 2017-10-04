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Kültür-Sanat

Ece Mumay’dan Muğla ve Datça’da yaz vedası

İSTANBUL,(DHA) “Vazgeç Gönül” adlı ikinci single’ıyla müzik piyasasına hareketli bir giriş yapan genç pop şarkıcısı Ece Mumay, yaz sezonunu Muğla ve Datça’da yaptığı açık hava konserleriyle kapattı

04 Ekim 2017 17:34

İSTANBUL,(DHA) “Vazgeç Gönül” adlı ikinci single’ıyla müzik piyasasına hareketli bir giriş yapan genç pop şarkıcısı Ece Mumay, yaz sezonunu Muğla ve Datça’da yaptığı açık hava konserleriyle kapattı.

“Belki Bir Gün”, “Vazgeç Gönül” ve yakında resmen piyasaya çıkacak “Gitmem” single’ları yayınlanan Ece Mumay, Temmuz ayında Dalaman’ın Sarsala koyunda deniz üstüne kurulan sahnede başlayan yaz konserlerini Muğla ve Datça’da verdiği iki konserle tamamladı.

Bu hafta “en iyi çıkış yapan” kategorisinde Altın Kelebek ödüllerine aday gösterilen Ece Mumay, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği “Üniversite’ye Hoşgeldin” konserini gerçekleştirdi. Yılsonuna doğru çıkacak sekizi kendi söz ve bestelerinden oluşan 10 parçanın yer alacağı albümünden parçalar seslendiren Ece Mumay, konserde sevilen pop şarkılarına da yer verdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği, Kötekli Pazar Alanı’nda yapılan konseri yakaşık 5 bin kişi izledi.

Datça\'da ise  Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran yaklaşık 1000 kişiye “Eğitime Merhaba”adlı konserini gerçekleştiren Ece Mumay, burada da Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar bir konuşma yaptı. Bu yaz ilk kez gerçekleştirdiği açık hava konserlerinden büyük keyif aldığını belirten Ece Mumay, sahne çalışmalarını konservatuvar eğitimini aksatmadan sürdürmeye çalıştığını söyledi. Ece Mumay, 21 Ekim saat 19.00’da da Yenikapı Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak.

(FOTOĞRAF)

 

 

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