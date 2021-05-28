Oyuncu Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu

Oyuncu Ece Hakim, kazandığı Harvard Üniversitesi, Psikoloji bölümünü tamamladı. Oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi’ni kazanmış ve rol aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda etmişti.

Hakim, bu haberi, "Lisedeki en yakın arkadaşım, bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard’a gitmek benim hayalimdi. Bugün Harvard’dan mezun oldum!" notuyla paylaştı.

Bitirme tezi konusu

Bitirme tezi hakkında konuşan Hakim, "Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.