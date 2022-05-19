Ece Erken telefon faturasını paylaştı: Kira gibisiniz pes

Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından 1039 TL gelen telefon faturası paylaşarak isyan ettti.

Ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle yıkılan sunucu Ece Erken, zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.

Bu süreci ailesi ve arkadaşlarıyla geçiren Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Geçen günlerde banka hesabının bloke edildiğini söyleyen Ece Erken, Instagram hesabından 1039 TL’lik telefon faturasını “Kira gibisiniz pes” notuyla paylaştı.