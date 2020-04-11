Ece Erken'in paylaştığı boşanma belgesi sahte çıktı!

Boşanma davası süren Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, Instagram hesabından ilişkisini bitirdiğini söyleyerek Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma belgesini paylaştı. Ancak Burak Bayram Yaman isimli bir kişi, Erken'in paylaştığı belgenin sahte olduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

Ece Erken'in bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evli olması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Erken kişisel Instagram sayfasında, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen boşanma belgesini yayınlamıştı..

Ancak Erken'in paylaştığı belge sahte çıktı. Burak Bayram Yaman, belgelerin sahte olduğununu belirterek, suç duyurusunda bulundu. Yaman, Ece Erken'in kendisine, "İşinize bakın, hastalık var, ölüm var, bunlar boş işler" diyerek, tehdit edildiğini de söyledi.