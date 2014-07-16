Ece Erken: Ben milliyetçiyim, Erdoğan'ın iftarına da katılacağım

Ece Erken, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 'Vizyon Belgesi'ni açıkladığı toplantıya katılması nedeniyle yapılan eleştirilere, "Ben milliyetçiyim sayın Başbakanımızın cuma günkü iftar yemeğine de katılacağım" dedi.

Sosyal medyada sert bir dille eleştirilen Erken, kendisi hakkında “Vatanı sattı” yorumlarına da cevap vererek şunları söyledi:

Eşi Serkan Uçar ve arkadaşlarıyla objektife yansıyan Ece Erken, “Ben vatanı satmadım. Yorumlar hiç hoş değildi. Ben Beşiktaşlıyım ve milliyetçiyim sayın Başbakanımızın cuma günkü iftar yemeğine de katılacağım. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakanımızın görüşlerini dinlemeye gittim” dedi.