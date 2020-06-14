Ece Aksoy, üç ay sonra kapılarını açıyor

T24 Kültür Sanat

İstanbul'da yeme-içme dünyasının sembol ismi Ece Aksoy'un, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır kapalı olan Asmalımescit'teki mekânı yarın (15 Haziran Pazartesi) açılıyor.

Ece Aksoy, mêkânların kapalı olduğu salgın günlerinde evinde yemekler yaparak, başta yalnız yaşayanlar olmak üzere, çok sayıda sanatçı, yazar ve gazeteciye, ihtiyacı olanlara gönderdi.

Yaklaşık 40 yıldır İstanbul'daki mekânlarında konuklarını ağırlayan Ece Aksoy'un mutfağı, yerel pazarlardan topladığı doğal ürünler ve özel yemeklerle biliniyor. Asmalımescit Mahallesi Oteller Sokak'taki "9 Ece Aksoy" Covid-19 salgını nedeniyle kapalı olduğu yaklaşık üç ayın ardından kapılarını pazartesi akşamı açıyor.

'Ece'nin Koronavirüs'le söyleşisi'

Ece Aksoy, İstanbul Life dergisinin mayıs sayısında Berna Abik'in "Asmalımescit'te bohem karantinası nasıl geçti?" başlığıyla hazırladığı dosya için bir yazı kaleme almıştı. Koronavirüs ile bir söyleşi kurgulayan Ece Aksoy'un yazısı şöyle:

“Maskemi taktım, gözlüğüm gözümde. Koronavirüs'le aramızda 3 metre var. Sosyal mesafemizi bozmadan kendisine bir soru sordum, o da kabul etti ve yanıtladı. ‘Gücünüzü bu derece göstermeye ihtiyacınız mı vardı? Çoluğa çocuğa, gence yaşlıya, ne yaptınız dünyaya?’ ‘Çok sıkılmıştım’ dedi öfkeyle: ‘Seven sevmeyen, yolda, barda, gece kulüplerinde her gördüğüne sarılıp şap şup öpüşmelerden, eğlencede, çarşıda pazarda birbirine değmeden mutlu olamayanlardan, tükürük damlalarını saça saça kimseye söz bırakmadan konuşanlardan, temizlik malzemesinden çok makyaj malzemesine para yatıranlardan, keyfi para açısından gıcırlardan, onun her şeyi halledeceğini sananlardan, evin muhteşem lezzetini bilmeyenlerden, siyasetçilere ‘sayın’ deyip bilim insanlarının hapse tıkılmasından, oksijeni kovup doğayı betonla gömenlerden, ağaç dikmeyip kesenlerden… Uzatmayayım, dünyada bu insanlar çok. Hepsini ziyaret ediyorum. Uzun zamandır düşündüğüm bir dünya turuydu bu. Acımasız bulacaksınız ama evet, kurunun yanında yaş da yanıyor, üzgünüm. Benim de eğitilmeye ihtiyacım var. Olacak elbet. Bugünleri unutmayanlar çoğaldıkça benim de dünyaya olan yolum o kadar uzak olacak. Hadi bana eyvallah, markette birbirlerini ezenlere doğru yolum." 'Asmalımescit'te bohem karantinası nasıl geçti?' dosyasının tamamı için tıklayın..

Yaklaşık 40 yıldır işlettiği mekânlar, sanatçı, yazar ve gazetecilerin de uğrak yeri olan, Hasan Cemal'in "Bizim kara kutumuz" sözleriyle andığı Ece Aksoy'un "Yemekte Rüzgâr Var" adı altında topladığı öyküler Doğan Kitap yayınları arasında 2017'de yayımlandı. Aksoy, T24 2020 Yıllık'ı için de "Komünistin Kızı" adlı bir öykü kaleme aldı.