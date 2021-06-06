Ece Aksoy: Sezen Aksu, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar mekânımdan çıkmazdı

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İstanbul’da gece hayatının en kıdemli isimlerinden olan Ece Aksoy, kendine özgü mutfağı ve mekânlarını anlatırken edebiyat ve müzik dünyasından eski müdavimlerini de andı. Aksoy, şiirde İkinci Yeni akımının sembol isimleri Cemal Süreya, Edip Cansever ve Turgut Uyar ile Sezen Aksu’nun mekânlarının müdavimleri arasında olduğunu söyledi.

Oyuncu Rıza Sönmez’in Posta gazetesindeki mutfak söyleşilerinin konuğu olan Ece Aksoy, mekânlarını, müdavimlerini, özel yemeklerini anlattı. Halen Beyoğlu Asmalımescit'teki mekânını işleten Aksoy, eski müdavimleri konusunda şunları söyledi:

“Eski müşterilerimin yüzde 95’i öldü. 80 yaşındayım ben. Şaşırdınız değil mi? Niye göstereyim, enayi miyim? Onların çocukları, torunları geliyor. Eski fotoğraf hiç yok. Yaşar Kemal’inden tut; bütün edebiyatçılar benim zaten arkadaşımdı. Turgut Uyar, Cemal Süreyya, Edip Cansever benim mekânımdan çıkmazlardı. Komet hâlâ geliyor. Rahmetli Ömer Uluç, Sezen (Aksu) dükkândan çıkmazlardı. Bir tek fotoğraf yok. Gazetecileri fotoğraf makinesiyle dükkâna almazdım.”



Ece Aksoy'un 18 yaşında yazdığı ilk kitabı ile son kitabı: Kardelina / Şiir, Yemekte Rüzgâr Var / Öykü Ece Aksoy'un 18 yaşında yazdığı ilk kitabı ile son kitabı: Kardelina / Şiir, Yemekte Rüzgâr Var / Öykü

Sönmez’in “Mekânı Beyoğlu’na taşımaktan memnun musunuz” sorusu üzerine “Evet. Ben seviyorum Beyoğlu’nu. Pera ya! Var mı üstüne? Pera! Kaldır kafanı bak gökyüzüne. Dolaşan zerrecikler hep buranın ruhu” diyen Aksoy, “İşlerden memnun musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Memnun olmam mümkün değil. Bir kere kredilerle ayakta duruyoruz. O bankadan kredi, vergi borçları bir yanda, bilmem ne… Kendini döndürmeyen bir dükkân… O bakımdan hiç memnun değilim ama ne iş yapacağım yani? Bu yaştan sonra kaportacılık yapacak halim yok. Çalışmak zorundayım da. Götürmeye çalışıyoruz işte. Benim yapacak çok şeyim var aslında. Para getirmeyenler şeyler. Ben yazarım bir kere. (Şefe sesleniyor) ‘Var mı kitabım sizde? Versene kitap iki tane!’ (‘Yemekte Rüzgâr Var’, Doğan Kitap)”

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