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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası'ndan "negatif faiz" ve "helikopter para" açıklaması

ECB Üyesi Coeure helikopter paranın tartışma konusu olmadığını söyledi

30 Mart 2016 13:22

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, helikopter para olarak tanımlanan ve tüketimin artırılması için tüketicilere doğrudan nakit dağıtılması gibi bir politikanın ECB Yönetim Konseyi'nin cari tartışmaları arasında yer almadığını söyledi.

Coeure, böyle bir adım atılması halinde para ve maliye politikaları arasındaki çizginin geçilmesi riski olduğunu ifade etti. 

Banka'nın seçeneklerinin tükenmekte olduğu iddialarına yanıt veren Coeure, negatif faizlerin Banka'nın ana enstrümanı olmadığını ECB'nin elinde hala geniş bir politika aracı seti bulunduğunu belirtti.

Politico'ya konuşan Coeure, "Negatif faizler bizim ana politika enstrümanımız değil, oranlar sadece bizim genel politikamızı destekliyorlar" dedi.

Helikopter para nedir?

Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu kırılgan büyüme ve düşük enflasyon ortamında artan küresel resesyon korkularıyla baş etmek için önerilen politikalardan birisi de “Helikopter para" uygulaması. "Cennetten gelecek” paralar olarak da bilinen uygulamayla devlet para basarak doğrudan hanehalkı/tüketicilere dağıtıyor. Ekonomi literatüründe, “saf maliye politikası” olarak da tanımlanan bu uygulama ile insanların para harcamasını sağlamak, talebi, üretimi ve istihdamı artırmak hedefleniyor.

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