AMB faizi sıfırladı

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz kararı Alman Birleşik Borsa Endeksi'ne

(DAX) yaradı. DAX öğle seansında yüzde 2,5 oranında prim yaparak son iki ayın en

yüksek düzeyi olan 9968 puana fırladı. Euro ise Dolar karşısında bir sent gerileyerek

1,0866 dolara düştü.

Avrupa Merkez Bankası tarihinde ilk kez olmak üzere, bankalara açtığı kredinin fiyatı

olan ana faiz oranını sıfıra indirdi. Bankaların merkez bankasında park ettiği paraya

kesilen gecelik depozit faizi Yüzde 0,3'ten yüzde 0,4'e, aylık tahvil alımlarının hacmi

ise 60 milyardan 80 milyar Euro'ya çıkarıldı.

AMB Euro Bölgesi'ndeki mini enflasyon ve ekonomik durgunluk belirtileriyle

mücadele amacıyla kesenin ağzını iyice açmış oldu. AMB aralık ayında değerli kağıt

alımlarını en erken 2017 martına kadar uzatmıştı. Tahvil alımlarıyla piyasaya para

sürülmesi enflasyonu canlandırma ve konjonktürü teşvik amacını taşıyor. Taze

paranın ucuz kredi şeklinde işletmelere ve tüketiciye aktarılması amaçlanıyor.

Gecelik depozit faizi Euro Bölgesi'ndeki kredi kullanımının artması için arttırıldı.

AMB ticari bankaların mevduatı kullanmayıp merkeze emanet etmesi yerine kredi

şeklinde piyasaya aktarmasını sağlamaya çalışıyor. Ucuz merkez bankası kredilerinin

ekonomik hayata kazındırılması şimdiye kadar başarılamadı. 2015'te başlatılan tahvil

alımları, durma noktasına yaklaşan hayat pahalılığı artışına hız kazandırmak için

kararlaştırılmıştı. AMB'nin bu yöntemle piyasaya sürdüğü para bankalar üzerinden

kredi şeklinde ticari ve tüketici kredilerine dönüşüyor.