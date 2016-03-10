AMB faizi sıfırladı

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz kararı Alman Birleşik Borsa Endeksi'ne
(DAX) yaradı. DAX öğle seansında yüzde 2,5 oranında prim yaparak son iki ayın en
yüksek düzeyi olan 9968 puana fırladı. Euro ise Dolar karşısında bir sent gerileyerek
1,0866 dolara düştü.
Avrupa Merkez Bankası tarihinde ilk kez olmak üzere, bankalara açtığı kredinin fiyatı
olan ana faiz oranını sıfıra indirdi. Bankaların merkez bankasında park ettiği paraya
kesilen gecelik depozit faizi Yüzde 0,3'ten yüzde 0,4'e, aylık tahvil alımlarının hacmi
ise 60 milyardan 80 milyar Euro'ya çıkarıldı.
AMB Euro Bölgesi'ndeki mini enflasyon ve ekonomik durgunluk belirtileriyle
mücadele amacıyla kesenin ağzını iyice açmış oldu. AMB aralık ayında değerli kağıt
alımlarını en erken 2017 martına kadar uzatmıştı. Tahvil alımlarıyla piyasaya para
sürülmesi enflasyonu canlandırma ve konjonktürü teşvik amacını taşıyor. Taze
paranın ucuz kredi şeklinde işletmelere ve tüketiciye aktarılması amaçlanıyor.
Gecelik depozit faizi Euro Bölgesi'ndeki kredi kullanımının artması için arttırıldı.
AMB ticari bankaların mevduatı kullanmayıp merkeze emanet etmesi yerine kredi
şeklinde piyasaya aktarmasını sağlamaya çalışıyor. Ucuz merkez bankası kredilerinin
ekonomik hayata kazındırılması şimdiye kadar başarılamadı. 2015'te başlatılan tahvil
alımları, durma noktasına yaklaşan hayat pahalılığı artışına hız kazandırmak için
kararlaştırılmıştı. AMB'nin bu yöntemle piyasaya sürdüğü para bankalar üzerinden
kredi şeklinde ticari ve tüketici kredilerine dönüşüyor.