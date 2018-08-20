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Kültür-Sanat

Ebru Yaşar, Pazarcıklıları coşturdu

PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA)- ŞARKICI Ebru Yaşar, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen 1'inci Peynir Festivali'nde sahne aldı

20 Ağustos 2018 22:36

PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA)- ŞARKICI Ebru Yaşar, Kahramanmaraş\'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen 1\'inci Peynir Festivali\'nde sahne aldı. Yaşar, seslendirdiği parçalarla alanı dolduran Pazarcıklılara keyif dola zaman yaşattı.
Pazarcık Belediyesi tarafından düzenlenen 1\'nci Peynir Festivali\'nde renkli görüntüler yaşandı. 2 gün süren festivalin ilk gününde okçuluk yarışması, canlı heykel şov, çeşitli animasyon gösterileri, folklor gösterileri, Zeynep Doğru ve Bulut Konseriyle başladı. Atatürk Parkı\'nda gerçekleşen festivalin ikinci gününde ise peynir yarışması düzenlendi. Festivalin finalinde sanatçı Ebru Yaşar sahne aldı. Pazarcık dışından çevre ilçelerden de yoğun ilgi gösterdiği gecede Ebru Yaşar, parkı dolduran binlerce kişiye seslendirdiği parçalarla unutulmaz bir gece yaşattı. Bazı parçalarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Ebru Yaşar\'a konserin sonunda Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ plaket takdim etti.

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