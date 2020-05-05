Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ü sandalyeye bantladı; Aile Bakanlığı'ndan yardım istedi

Eski model Ebru Şancı, yeni tip Koronavirüs karantinasında sürekli oyun oynayan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün ağzını ve kollarını bantlayarak Aile Bakanlığı'ndan yardım istedi.

Eşini ve telefonunu sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslenerek şunları söyledi:

"Yasaklansın bu oyun! Aile ve Çalışma Bakanlığı lütfen harekete geçsin. Sen mi büyüksün ben mi? Sende biraz gurur varsa çekil Türkiye'den PUBG (oyun)... Yeter düş kocalarımızın yakasından kumamız oldun! NOT: Bantı da beklemediği anda zart diye çektim ohhhhh."

Karantina sürecini Bodrum'daki yazlığında ailesiyle geçiren Ebru Şancı üçüncü çocuğuna hamile. Çift bebeklerinin ismini Kürşat Fırat koyacak.