Ebru Şallı ve Sinan Akçıl ayrıldı

Geçtiğimiz yıl ilişkilerini açıklayan ve magazin dünyasında konuşulan Ebru Şallı-Sinan Akçıl çifti ayrıldı.

Ebru Şallı, ilişkilerinin bittiğini vurgulayarak “Bitti, nokta” dedi.

‘Bazı yanlış anlaşılmalar oldu’

ensonhaber.com’un haberine göre, Sinan Akçıl, bir televizyon programına bağlanarak ayrılık sonrası ilk kez konuştu. "Aslında hiç konuşmak istemiyordum. Çünkü ayrılıklardan sonra konuşmak bana hiç doğru gelmiyor. Ancak bazı yanlış anlamalar olduğunu farkettim" diyen Akçıl, bu ayrılıktan üzüntü duyduğunu belirterek şöyle konuştu;

‘Ayrıldığımızı gazeteden öğrendim’

"Çok güzel eski bir laf vardır; 'yuvayı dişi kuş yapar' diye, ben de bu lafa inananlardanım. Bu tarz kararlarda her zaman kadının üstünlüğü söz konusudur ve erkekler de bu kararlara uymak zorundadır. İlişkilerin başlangıcında da, bitişinde de…

Bizim gerçekten son bir haftadır bir kopukluğumuz vardı. Yakın zamanda bir kez daha oturup konuşacaktık. Ama o, bu kararı daha önceden açıklamış. Ben de gazeteden öğrendim. Ayrıldık diye bu ilişkimde çok sevdiğimi inkar edemem. Allah’ın kaderine karşı gelinmez, bir melekten ayrılmak zor olsa da... Ama bitti mi diye soruyorsanız, Ebru bitti diyorsa bitmiştir. Herkes için hayırlısı olsun."