Ebru Şallı sevgilisi Sinan Akçıl'ın klibine önerileriyle destek verdi

Sinan Akçıl yeni albümü için Kilyos sahilinde objektif karşısına geçti, çekimlerde Ebru Şallı da sevgilisini yalnız bırakmadı. Ebru Şallı, Sinan Akçıl'ın çekimlerini izledi.

İKİ çocuğunun babası işadamı Harun Tan’la 11 yıllık evliliğini geçen yıl noktalayan Ebru Şallı ile şarkıcı Sinan Akçıl’ın aşkı devam ediyor. İlişkilerini magazin basınından uzak tutmak isteyen, bu nedenle genellikle gözlerden uzak yerlerde bir araya gelen çift, önceki gün Kilyos sahilinde görüntülendi.

Yeni çıkaracağı albümün kartonet fotoğrafları için objektif karşısına geçen Sinan Akçıl’ı çekimler sırasında yalnız bırakmayan Ebru Şallı, önerileriyle de sevgilisine destek verdi.

Çekimin tüm detaylarıyla ilgilenen ve set ekibiyle de görüşen Şallı, fotoğraflarının çekildiğini fark ettiğinde ise Akçıl’ın yanından uzaklaştı.