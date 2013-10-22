Ebru Şallı: Sinan’ın açıklamaları ilişkimizi hızlandırdı

Harun Tan'la 11 yıllık evliliğini temmuz ayında sonlandıran Ebru Şallı'nın Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı iddialarına ilişkin, "Sinan'ın 10 gün önce benim için yaptığı açıklamalar, çok hoşuma gitti. İlişkimizi hızlandıran da o açıklamalar oldu" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, iddianın ortaya atıldığı dönem taraflar net bir açıklama yapmazken, Sinan Akçıl sonunda suskunluğunu bozmuş, "Onu tanıdığım için çok mutluyum. Ebru, bugüne kadar tanıdığım en kutsal ve saygıdeğer kadınlardan biri. İnsanlar biraz rahat bırakırsa birbirimizi tanımaya çalışıyoruz" demişti.

Ebru Şallı ayrıca, "Harun'la ilişkimiz zamanla yoruldu. Ev yaşamı, çocuklar derken; kendimi bu ailede yalnız hissettim. Her şeyin özeti bu" ifadelerini kullandı.