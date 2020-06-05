Ebru Şallı: Ponçiğin isteğini yerine getireceğim

Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Zaman zaman oğluyla ilgili paylaşımlarda bulunan Şallı, Instagram hesabından onunla çekilmiş fotoğraflarını ve oğlunun kendisine attığı mesajı paylaştı.

Instagram hesabından oğlu ile mutfakta oldukları bir fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, “Mutfaklar bomboş artık. Dünle beraber gitti, cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi. Ponçiğin isteğini yerine getireceğim. Bugün biraz idare edin beni” yazdı.

Şallı ayrınca yine sosyal medya hesabının hikâye bölümünden oğlunun kendisine attığı bir mesajı paylaştı. Ve üzerine “Ömrüm bu kalpler benimle olacak” notunu düştü.