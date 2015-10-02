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Ebru Şallı: Neden bu kadar çok fotoğraf çekiyorsunuz?

Abazoğlu imzalı elbisesiyle ilgi odağı olan Şallı, muhabirlere “Neden bu kadar çok fotoğraf çekiyorsunuz?” diye sordu

02 Ekim 2015 13:15

Modacı Cengiz Abazoğlu, adL için hazırladığı "Sonsuz" koleksiyonunu tanıttığı defilede barış mesajları verdi. Abazoğlu imzalı mavi body ve transparan eteğiyle ilgi odağı olan eski manken Ebru Şallı, flaşların birbiri ardına patlaması üzerine gülümseyerek muhabirlere "Neden bu kadar çok fotoğraf çekiyorsunuz?" diye sordu.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Cengiz Abazoğlu, adL için hazırladığı “Sonsuz” koleksiyonunu tanıttığı defilede barış mesajları verdi. 

Modacı konuşmasında “Bu güzel ülkemize bir an önce barış ve mutluluk gelsin istiyoruz ve umutluyuz. Normalde finalimiz rengarenk olacaktı ama ülkemizde yaşanan üzücü olaylara kayıtsız kalmak istemedik. Ülkemiz ve dünya için sonsuz barış diliyorum” dedi.

Abazoğlu imzalı mavi body ve transparan eteğiyle ilgi odağı olan Şallı, flaşların birbiri ardına patlaması üzerine gülümseyerek muhabirlere “Neden bu kadar çok fotoğraf çekiyorsunuz?” diye sordu. 

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