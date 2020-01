Ebru Şallı: Kadınlarda aldatma daha çok

"Bir ilişkide aldatma olduysa ondan artık hayır beklenmez" diyen Ebru Şallı, "Çoğunlukla erkek aldatıyor, erkek aldatınca çapkın oluyor. Bizim kültürümüzde bu öyle. Ama kadınlarda aldatma daha çok bence. Erkek daha çok belli eder, kadın belli etmez" dedi.

Ebru Şallı, Uçankuş TV'de ekrana gelen "Kuş Bakışı" programına konuk oldu. Oğulcan Tanrıyar'ın sorularını yanıtlayan Şallı, Sinan Akçıl'la ilişkisi hakkında da konuştu:

Aldatmayı affeder misin?

- Büyük laflar etmem ama aldatmayı affedip affetmemek bir yana, o ilişkiden artık hayır beklenmez. Kadın ya da erkek bunu yaptıysa eğer, o ilişkinin artık büyüsü bozulmuştur. Finali olmaz. Aldatmak, kişinin kendi kendisini aldatması aslında... Çoğunlukla erkek aldatıyor, erkek aldatınca çapkın oluyor. Bizim kültürümüzde bu öyle. Ama kadınlarda aldatma daha çok bence. Erkek daha çok belli eder, kadın belli etmez.

'Evlenmeseydim oyuncu olurdum'

* Evlilik konusunda ne diyeceksin?

- Benim için aşk çok önemli... Şimdi illa evleneyim ya da evlenmeyeyim düşüncesinde değilim. Zaman ne gösterirse onu yapacağım. Geçmişte evlendim, hayat şartları beni o şekilde yönlendirdi. Eğer evlenmeseydim oyunculuğu seçebilirdim ama düzenli yaşamı seviyorum galiba.

'Aşk şarkısı yapıyor ama romantik değil'

* Romantik şarkıların bestecisi olarak sevgilin Sinan romantik mi?

- Sinan, Türkiye ’nin aşk şarkılarının yarısından fazlasını yapıyor. Özellikle evliliklerin şarkılarını o yapıyor ama bence romantik değil. Bunu kendisine de söyledim zaten. Bana “Beni büyük bir yükten arındırdığın için teşekkür ederim” dedi. Romantik şarkıları yapıyor ama orası hayal dünyası. Ayrıca ben kötü bir şey söylemiyorum. Herkesin bakış açısı farklı... Mesela İngiliz oyuncu Hugh Grant çok romantik bir adam, filmlerinde de öyle. Rolleriyle normal yaşamı örtüşüyor ama Sinan’da bir tezatlık var. Saygılı bir kişiliği var ama hiç romantik değil.

'Abartılı bir kıskançlığım yok'

* Kıskanç bir sevgili olduğun iddia ediliyor.

- Seven kişi kıskanır ama abartılı bir kıskançlığım yok. Bu konuda yalan söylemiyorum.

* Bence yalan söylüyorsun...

- Bence benim hakkımda sana yalan söylüyorlar.

'Aldatıldığımı hiç görmedim'

Sinan çok yorucu. O yüzden ona ‘Sarı Fırtına’ adını taktım. Ben de hiperaktif bir insanım. Kontrolcü ve garantici bir tarafım var ama deli bir yanım da var. Her an rotayı değiştirebilecek, silebilecek biriyim... Ben fazla zeki biriyim galiba. Zeka ile his kuvveti varsa tehlikeli bir hale geliyor. Mesela herkesin göremediği şeyleri görebiliyorum. Ama aldatıldığımı hiç görmedim.