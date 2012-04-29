Ebru Şallı 'dadı tweetleri' yüzünden mahkemelik oldu

Küçük oğlu Pars’ın dadısı için Twitter’da “Çocuğu merdivenden düşüren, kötü davranan bu şahsa asla çocuğunuzu bırakmayın” diye yazan Ebru Şallı mahkemelik oldu. Dadı, Şallı yüzünden işinden olduğunu söyledi.

Ebru Şallı’nın Twitter’da 15 aylık oğlu Pars’ın 4 aydır dadılığını yapan 22 yaşındaki M.M. için yazdığı “Merak eden annelere duyurulur. Çocuğu merdivenden düşüren, kötü davranan bu şahsa asla çocuğunuzu bırakmayın. M.M. adında bir kız, çocuğunuza bakmak için gelirse dikkat edin! Bütün annelere duyurulur lütfen retweet yapın!” yazısı sosyal medyada günün konusu olmuştu.

Şallı destek istedi

Yazıya Didem Uzel “Allah herkesin çocuklarını korusun böyle insan kılığındaki yaratıklardan!!!”, “Ebrus bu yalancı M. mi??? Hani bi dolu dolap çeviren, sonra da çocuk emanet edilen! Resmini de ekleyelim bence:)” diye cevap vermişti. Şallı, Pınar Altuğ’a da mesaj göndererek “Canım sen de destek ol bütün annelere duyuralım ki çocuklar zarar görmesin” demişti.

‘Bana iftira attı’

Twitter’daki bu yazışmaların gazete ve internete yansımasıyla hayatının karardığını belirten, açıköğretim fakültesi öğrencisi M.M., yeni işinden de bu nedenle kovulduğunu ve iftiraya uğradığını belirterek Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı’na şuç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde Şallı’nın yanından dedesinin rahatsızlığı üzerine ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Soruşturma başlatan savcılık Ebru Şallı’nın ifadesine başvuracak.

Önemli olan çocuklarım

Ebru Şallı, dadı M.M.’nin hakaret ve iftiraya uğradığı gerekçesiyle kendisinden şikâyetçi olmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Hiç önemli değil, savcılığa şikayette bulunması beni ilgilendirmiyor. Mahkemeye de verebilir. Zaten davayı kazanacağını zannetmiyorum. Çocuklar söz konusu olduğunda, her şeyi yaparım. Kaldı ki burada söz konusu olan sadece benim çocuğum değil, herkesin çocuğu.”

Sigortasız çalıştım

Dadı M.M.: “Ebru Hanım ile gayet medeni şekilde ayrıldık. Hatta kendisi bağlı bulunduğum ajansı arayarak başka bir dadı talebinde de bulundu. Aradan 2-3 hafta geçince, yeni bir işe girdim. Bunu duyan Ebru Şallı böyle bir davranış içine girdi. Kendisinin yanında sigortasız çalışmama rağmen sesimi çıkarmadan çalışmıştım. Çocuğuna zarar vermiş değilim hatta aramızda bir bağ vardı. Eğer bir zarar vermiş olsaydım neden 1 ay bekledi? Neden savcılığa şikâyette bulunmadı?”