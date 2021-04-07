Ebru Şallı: Çocuklarınızı TikTok'a değil spora yönlendirin

Ebru Şallı'ya Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira'nın bir 'TikTok fenomeni'ne 7 bin TL göndermesi hakkında ne düşündüğü sorulunca Şallı, "Anne-babalara şunu önerebilirim; çocukları daha çok spora, kitaba yönlendirsinler. Ayrıca çocuklar, çocukluklarını yaşamalı." dedi.

Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre "TikTok'lar bence çocukların yeri değil" diyen Şallı, şöyle konuştu: "Oğlumun Instagram'ı yok. Çok şükür kitap okuyabilen, spor yapan bir çocuk yetiştirdim. Sosyal medyada hepimiz varız ama çocukların çok küçük yaşlarda TikTok'larda olması bana fazla geliyor. Anne-babalara şunu önerebilirim; çocukları daha çok spora, kitaba yönlendirsinler. Ayrıca çocuklar, çocukluklarını yaşamalı."

Şallı, uzun süredir ara verdiği pilates paylaşımlarına yeniden başladığını da söyledi. Şallı, "Bugün ilk videomu attım. İnsanlardan rekor etkileşim aldım. Geçen hafta YouTube çekimlerine de başladık" dedi.