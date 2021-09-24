Ebru Şallı: Bazı anlar ölümsüzdür

Ebru Şallı geçtiğimiz yılın nisan ayında 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars'a olan özlemini sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla dile getirdi.

Eski manken Ebru Şallı'nın, 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz yıl lenfoma nedeniyle hayata veda etti. Oğluna olan özlemini zaman zaman sosyal medya hesabından ifade eden Ebru Şallı'dan yeni bir paylaşım geldi. Her fırsatta 'Ponçiko'ya olan özlemini dile getiren Şallı, dün Instagram sayfasında oğlu ile banyoda çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Şallı, oğlu Pars ile yer aldığı bu kareleri, "Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar, işte o an..." notunu düştü.